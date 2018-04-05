Ещё
Эксперт из Британии призвал сохранить связи между Лондоном и Москвой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт из Британии призвал сохранить связи между Лондоном и Москвой 

Москва24 58 минут назад
Фото: Москва24
Заместитель гендиректора британского Королевского Объединенного института оборонных исследований Малкольм Чалмерс призвал сохранить связи между Москвой и Лондоном.
"Великобритания считает Россию очень важной европейской страной, но британское правительство должно было решительно отреагировать на то, что, по их мнению, с высокой долей вероятности было попыткой убить мистера Скрипаля", — заявил он, передает RT.
Эксперт считает, что пользы от новых антироссийских санкции не будет ни для Соединенного Королевства, ни для Евросоюза, ни для США. Он отметил, что от растущей напряженности страдает, как Россия, так и Запад.
По мнению Чалмерса, странам нужно развивать экономические контакты, а также сохранять связи для разрешения конфликтов на Украине и в Сирии. При этом он подчеркнул, что отказ Лондона предоставить Москве доказательства по делу Скрипаля не способствует развитию двусторонних отношений.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал дело Скрипаля неприкрытым глумлением над международным правом. Он считает, что страны организуют грубые политические провокации для демонизации России и преднамеренного нагнетания конфликта.
4 марта в центре британского Солсбери произошло покушение на жизнь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Лондон заявил, что их отравили веществом «Новичок», который разработали в СССР. В результате в инциденте обвинили Россию. Москва категорически опровергает причастность к случившемуся.
Проанализировав ключевую улику по делу — отравляющее вещество, британские эксперты не смогли установить, где был изготовлен яд.
Москва24: последние новости
Обнародовано заявление Юлии Скрипаль Скотланд-Ярд назвал предполагаемое место отравления Скрипалей В России нет олигархов – Песков
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хорватия внезапно стала искать дружбы с РФ57
Юлия Скрипаль не определилась с предложением РФ о помощи248
ФСБ прикроет рыбаков106
Ярмольник ужаснулся высказыванию Малышевой204
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус39
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение