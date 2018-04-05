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Британский эксперт призвал сохранить контакты между Москвой и Лондоном
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Британский эксперт призвал сохранить контакты между Москвой и Лондоном 

RT на русском 43 минуты назад
Россия и Великобритания должны оставить открытыми каналы для связи. Об этом в разговоре с RT заявил заместитель гендиректора британского Королевского Объединённого института оборонных исследований Малкольм Чалмерс.
В ходе круглого стола РСМД (RIAC) «Есть ли выход из кризиса российско-британских отношений?» в пресс-центре МИА «Россия Сегодня» он отметил, что приехал в Россию для того, чтобы способствовать сохранению связей между двумя странами.
«Великобритания считает Россию очень важной европейской страной, но британское правительство должно было решительно отреагировать на то, что, по их мнению, с высокой долей вероятности было попыткой убить мистера Скрипаля», — сказал Чалмерс.
По его мнению, введение новых санкций против России не принесёт пользы ни Великобритании, ни США, ни странам Европейского союза.
«И Запад, и Россия страдают от растущей напряжённости. В течение долгого времени с окончания холодной войны мы выстраивали экономические связи между нашими странами», — сказал он.
Эксперт заявил, что Лондон и Москва должны развивать экономические связи. Так, он считает, что нужно сохранять контакты с Россией для разрешения кризиса на Украине и в Сирии.
Он отметил, что тот факт, что британские власти не предоставляют России доказательств по инциденту в Солсбери, не помогает отношениям между странами.
Ранее в посольстве России заявили, что Лондон намеренно блокирует контакты российских дипломатов с британскими экспертами из исследовательского центра «Портон-Даун».
RT на русском: последние новости
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