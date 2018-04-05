Юлии Скрипаль передали предложение консульской помощи от России

МИД Британии утверждает, что передал Юлии Скрипаль предложение консульской помощи от России , однако пока она не приняла решения по этому вопросу.

«Мы передали госпоже Скрипаль предложение российского посольства о консульской помощи. Госпожа Скрипаль теперь может решать, принять ли и когда принять это предложение, но пока она этого не сделала», — передает слова представителя МИД Британии РИА «Новости»

Также он выразил радость в связи с улучшением состояния Юлии и отдал должное медикам, которые оказывают помощь ей и ее отцу Сергею Скрипалю

Ранее сообщалось, что дочь полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, отравленная вместе с ним в начале марта, выступила с первым заявлением после того, как пришла в себя. Ее слова передала британская полиция.

Российское диппредставительство пока не получило никаких данных от Лондона о состоянии Скрипалей.