Ещё
Юлии Скрипаль передали предложение консульской помощи от России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Юлии Скрипаль передали предложение консульской помощи от России 

Деловая газета «Взгляд» 51 минуту назад
МИД Британии утверждает, что передал Юлии Скрипаль предложение консульской помощи от России, однако пока она не приняла решения по этому вопросу.
«Мы передали госпоже Скрипаль предложение российского посольства о консульской помощи. Госпожа Скрипаль теперь может решать, принять ли и когда принять это предложение, но пока она этого не сделала», — передает слова представителя МИД Британии РИА «Новости».
Также он выразил радость в связи с улучшением состояния Юлии и отдал должное медикам, которые оказывают помощь ей и ее отцу Сергею Скрипалю.
Ранее сообщалось, что дочь полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, отравленная вместе с ним в начале марта, выступила с первым заявлением после того, как пришла в себя. Ее слова передала британская полиция.
Российское диппредставительство пока не получило никаких данных от Лондона о состоянии Скрипалей.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Британские медиа высмеяли заявления Джонсона по делу Скрипаля в карикатурах Юлия Скрипаль выступила с первым заявлением после отравления Украина возложила на Россию ответственность за взрыв в Киеве
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль заговорила375
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус14
В России введут новую меру пресечения92
«Крым захватим танками»368
Войска ВВО подняты по тревоге99
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение