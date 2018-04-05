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Лондон передал Юлии Скрипаль предложение посольства РФ о помощи
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Лондон передал Юлии Скрипаль предложение посольства РФ о помощи 

Российская Газета 35 минут назад
Фото: Российская Газета
Министерство иностранных дел Великобритании передало Юлии Скрипаль предложение российского посольства о консульской помощи и встрече. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы передали госпоже Скрипаль предложение российского посольства о консульской помощи. Теперь она может решить, когда принять это предложение. На сегодняшний день она этого не сделала", — приводит агентство слова представителя Форин офиса.
Ранее посол РФ в Великобритании Александр Яковенко отметил, что сотрудники посольства рассчитывают посетить Юлию Скрипаль и ее отца.
"Чтобы посмотреть на их состояние, поговорить с ними, задать вопросы, потому что мы должны провести расследование этого, возможно, террористического акта", — подчеркнул дипломат.
По словам главы российской дипмиссии в Лондоне, несмотря на многочисленные запросы со стороны посольства, британская сторона так и не предоставила информации о состоянии Юлии Скрипаль и ее отца и не обеспечила к ним доступа.
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