Путин назначил нового посла в Израиле

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Путин освободил от должности посла России в Израиле 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин своим решением освободил Александра Шеина от должности главы дипломатической миссии России в Израиле. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
>> Путин назначил нового посла в Абхазии
"Освободить Шеина Александра Петровича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Государстве Израиль", — говорится в тексте указа.
На его место был назначен Анатолий Викторов, ранее занимавший должность руководителя департамента Министерства иностранных дел по гуманитарному сотрудничеству и правам человека. Президентский указ об этом также был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Шеин занимал должность посла России в Израиле с июля 2015 года.
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