Путин назначил нового посла в Израиле

Путин освободил от должности посла России в Израиле

"Освободить Шеина Александра Петровича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Государстве Израиль", — говорится в тексте указа.

На его место был назначен Анатолий Викторов , ранее занимавший должность руководителя департамента Министерства иностранных дел по гуманитарному сотрудничеству и правам человека. Президентский указ об этом также был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Шеин занимал должность посла России в Израиле с июля 2015 года.