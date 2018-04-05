Юлия Скрипаль сообщила об улучшении самочувствия

Юлия Скрипаль очнулась более недели назад. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление, распространенное Скотленд-Ярдом от ее имени.

"Я очнулась более недели назад и рада сообщить, что мои силы растут с каждым днем. Я благодарна за интерес ко мне и за множество доброжелательных сообщений, которые я получила", — говорится в сообщении.

Скрипаль отметила, что должна поблагодарить за свое выздоровление множество людей, особенно жителей Солсбери, которые помогли ей с отцом. Также она поблагодарила персонал районной больницы Солсбери.

"Уверена вы понимаете, что все случившееся несколько сбивает с толку, и я надеюсь, что вы с уважением отнесетесь к моей личной жизни и жизни моей семьи в период выздоровления", — говорится в заявлении.

Тем временем, по данным «РИА Новости», посол России в Лондоне Александр Яковенко заявил, что российская сторона до сих пор не получила от британской информации о том, какой антидот был использован при лечении Скрипалей. Дипломат также заявил о возможности возвращения Скрипалей в Россию. По его словам, у Москвы к ним нет никаких претензий, поэтому решение остается за ними.