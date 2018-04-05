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Юлия Скрипаль сообщила об улучшении самочувствия
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Юлия Скрипаль сообщила об улучшении самочувствия 

ТВ Центр 2 часа назад
Фото: ТВ Центр
Юлия Скрипаль очнулась более недели назад. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление, распространенное Скотленд-Ярдом от ее имени.
"Я очнулась более недели назад и рада сообщить, что мои силы растут с каждым днем. Я благодарна за интерес ко мне и за множество доброжелательных сообщений, которые я получила", — говорится в сообщении.
Скрипаль отметила, что должна поблагодарить за свое выздоровление множество людей, особенно жителей Солсбери, которые помогли ей с отцом. Также она поблагодарила персонал районной больницы Солсбери.
"Уверена вы понимаете, что все случившееся несколько сбивает с толку, и я надеюсь, что вы с уважением отнесетесь к моей личной жизни и жизни моей семьи в период выздоровления", — говорится в заявлении.
Тем временем, по данным «РИА Новости», посол России в Лондоне Александр Яковенко заявил, что российская сторона до сих пор не получила от британской информации о том, какой антидот был использован при лечении Скрипалей. Дипломат также заявил о возможности возвращения Скрипалей в Россию. По его словам, у Москвы к ним нет никаких претензий, поэтому решение остается за ними.
4 марта в британском Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. В этом преступлении Лондон обвинил Москву, заявив, что это вещество якобы разрабатывалось в России.
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