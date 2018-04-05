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«Радикальная партия» Украины потребовала разорвать дипотношения с Россией
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«Радикальная партия» Украины потребовала разорвать дипотношения с Россией 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 5 апр — РИА Новости. «Радикальная партия» Украины потребовала от президента Петра Порошенко и министерства иностранных дел разорвать дипломатические отношения с РФ после заявления украинской Службы безопасности о причастности России ко взрыву в Киеве у офиса телеканала «Эспрессо» в октябре 2017 года.
Киев при резонансных происшествиях регулярно заявляет о «российском следе». В Москве эти заявления называют абсурдными. По словам сенатора Алексея Пушкова, «что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию».
"Мы требуем от президента и МИД разорвать дипломатические отношения с Россией и выслать из Украины российских дипломатов. Мы обращаемся к международному сообществу проявить солидарность с Украиной и значительно усилить санкции в ответ на террористическую деятельность российских спецслужб", — написал на своей странице в Facebook лидер «Радикальной партии», депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко.
Ранее Украина уже выслала 13 российских дипломатов. Это было сделано одновременно со странами ЕС, а также США и Канады, которые приняли решение о высылке в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
Посольство РФ заявило, что высылка Киевом 13 российских дипломатов «затруднит перевод диалога между Россией и Украиной в конструктивное русло» и не будет способствовать нормализации отношений.
Взрыв на выходе из здания телеканала «Эспрессо» в Киеве произошел в конце октября 2017 года. По данным МВД Украины, погибли два человека — проходивший мимо бывший сотрудник министерства внутренних дел Украины Михаил Мормиль и старший сержант полиции Руслан Кушнир. Пострадали четыре человека, среди которых Мосийчук и известный украинский политолог Виталий Бала.
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