«Радикальная партия» Украины потребовала разорвать дипотношения с Россией

Киев при резонансных происшествиях регулярно заявляет о «российском следе». В Москве эти заявления называют абсурдными. По словам сенатора Алексея Пушкова, «что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию».

Олег Ляшко. "Мы требуем от президента и МИД разорвать дипломатические отношения с Россией и выслать из Украины российских дипломатов. Мы обращаемся к международному сообществу проявить солидарность с Украиной и значительно усилить санкции в ответ на террористическую деятельность российских спецслужб", — написал на своей странице в Facebook лидер «Радикальной партии», депутат Верховной рады Украины

Ранее Украина уже выслала 13 российских дипломатов. Это было сделано одновременно со странами ЕС , а также США Канады , которые приняли решение о высылке в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Посольство РФ заявило, что высылка Киевом 13 российских дипломатов «затруднит перевод диалога между Россией и Украиной в конструктивное русло» и не будет способствовать нормализации отношений.