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В дипмисии заявили, что не знают о деятельности Скрипаля в Британии
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В дипмисии заявили, что не знают о деятельности Скрипаля в Британии 

РИА Новости 1 час назад
ЛОНДОН, 5 апр — РИА Новости. В Москве не знают, чем Сергей Скрипаль занимался в Великобритании, заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.
"Мы не имеем никакого представления об отношениях между Сергеем Скрипалем и секретной службой Ми-6, мы ничего не знаем. Мы обо всем узнали, только когда это трагическое происшествие произошло", — сказал посол на пресс-конференции.
Работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории минобороны Великобритании.
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