В дипмисии заявили, что не знают о деятельности Скрипаля в Британии

"Мы не имеем никакого представления об отношениях между Сергеем Скрипалем и секретной службой Ми-6, мы ничего не знаем. Мы обо всем узнали, только когда это трагическое происшествие произошло", — сказал посол на пресс-конференции.