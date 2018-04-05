Лавров: «дело Скрипаля» cтало угрозой для мировой безопасности 

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс‐конференции с министром иностранных дел Китая Ван И заявил, что ситуация вокруг «дела Скрипаля» угрожает международному миру и безопасности. Об этом сообщил сайт RT.
Также Лавров напомнил, что 5 апреля Совет Безопасности ООН по инициативе России рассмотрит сложившуюся ситуацию.
Сегодня СБ ООН рассмотрит эту ситуацию, мы действительно считаем, что она создает угрозу международному миру и безопасности… И СБ ООН должен рассмотреть эту проблему всесторонне и, надеюсь, объективно
— Сергей Лавров.
Как пишет «Газета.ru», министр видит угрозу мировой безопасности не только из-за использованного в отравлении оружия массового уничтожения, но и из-за сложившейся в результате расследования этого дела непростой международной обстановки.
[…] те действия, которые под предлогом трагедии в Солсбери стали предпринимать англосаксы прежде всего, и те, кому они выкрутили руки, эти действия действительно подрывают стабильность прежде всего в Евро-Атлантике (но и в более широком плане) и тем самым действительно создают проблемы для международного мира и безопасности
— Сергей Лавров.
Глава МИД России назвал скандал вокруг дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии неприкрытым глумлением над международным правом. Также Лавров отметил, что «дело Скрипаля» послужило вымышленным или инсценированным предлогом для высылки российских дипломатов из целого ряда стран.