Лавров: «дело Скрипаля» cтало угрозой для мировой безопасности

Сегодня СБ ООН рассмотрит эту ситуацию, мы действительно считаем, что она создает угрозу международному миру и безопасности… И СБ ООН должен рассмотреть эту проблему всесторонне и, надеюсь, объективно

— Сергей Лавров.

Как пишет «Газета.ru» , министр видит угрозу мировой безопасности не только из-за использованного в отравлении оружия массового уничтожения, но и из-за сложившейся в результате расследования этого дела непростой международной обстановки.

[…] те действия, которые под предлогом трагедии в Солсбери стали предпринимать англосаксы прежде всего, и те, кому они выкрутили руки, эти действия действительно подрывают стабильность прежде всего в Евро-Атлантике (но и в более широком плане) и тем самым действительно создают проблемы для международного мира и безопасности

— Сергей Лавров.