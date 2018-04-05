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Политолог рассказал о пользе Вrexit для отношений России и Евросоюза
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Политолог рассказал о пользе Вrexit для отношений России и Евросоюза 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 5 апр— РИА Новости, Александр Шишло. Предстоящий 29 марта 2019 года выход Великобритании из состава Евросоюза (Вrexit) благоприятен для отношений между Евросоюзом и Россий, считает директор геополитических исследований Европейского института международных отношений Пьер-Эммануэль Томанн.
"Я полагаю, что для отношений между Европейским союзом и Россией это благоприятно, поскольку после Вrexit вес тех стран-членов сообщества, которые выступают против нормализации отношений, ослабнет. Британцы перед выходом из Европейского союза заинтересованы как можно в большей степени ухудшить отношения ЕС с Россией", — сказал эксперт РИА Новости.
Он высказал надежду, что после того как Вrexit состоится, «немцы и французы осознают, что необходима более взвешенная политика» ЕС по отношению к России. Однако, заметил эксперт, «пока госпожа (канцлер Германии) Ангела Меркель находится у власти, это будет сложно». «Но можно ожидать, что все больше правительств в ЕС, как это имеет место с Австрией, будут приходить к осознанию того, что так быть не должно (нынешний уровень отношений ЕС-РФ)», — сказал Томанн.
При этом он обратил внимание, что в ситуации с «делом Скрипаля» страны ЕС прибегли к «символическим санкциям», а не к дополнительным экономическим ограничительным мерам в отношении РФ.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает. США и Канада, а также ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия, Италия, прибалтийские страны, Украина, Молдавия приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля». Москва приняла ответные меры.
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