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Официально: Полиция обнародовала заявление Юлии Скрипаль
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Официально: Полиция обнародовала заявление Юлии Скрипаль 

Мир24 52 минуты назад
Скотленд-Ярд опубликовал официальное заявление дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии, отравленной вместе со своим отцом 4 марта.
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