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Официально: Полиция обнародовала заявление Юлии Скрипаль
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Официально: Полиция обнародовала заявление Юлии Скрипаль
Мир24
52 минуты назад
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Скотленд-Ярд опубликовал официальное заявление дочери бывшего полковника
ГРУ
Сергея Скрипаля
Юлии
, отравленной вместе со своим отцом 4 марта.
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