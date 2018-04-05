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Посол прокомментировал запись разговора с Юлией Скрипаль
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Посол прокомментировал запись разговора с Юлией Скрипаль 

Деловая газета «Взгляд» 50 минут назад
У России нет никаких данных от британской стороны о состоянии Скрипалей, пострадавших в Солсбери, сообщил посол в Лондоне Александр Яковенко, комментируя опубликованную запись разговора дочери шпиона Юлии с двоюродной сестрой.
«У нас нет никакой официальной информации от британской стороны, у нас по-прежнему нет ответов, мы все время полагаемся на официальные заявления», — приводит его слова РИА «Новости».
Яковенко отметил, что публикация этого разговора — это «хорошая возможность спросить Форин Офис еще раз о состоянии Сергея и Юлии Скрипаль».
«Для нас это хорошая возможность напомнить о наших вопросах, которые задавались около пяти раз, но остались неотвеченными», — сказал посол.
Между тем, представители Столичной полиции Лондона и юго-западного управления национальной службы здравоохранения (NHS) в ответ на просьбу прокомментировать предполагаемую запись разговора Юлии Скрипаль с двоюродной сестрой, заявили, что на данный момент им нечего добавить к предыдущим сообщениям о состоянии здоровья Скрипалей.
Напомним, в эфире телеканала «Россия 1» была обнародована запись разговора дочери работавшего на британские спецслужбы Сергея Скрипаля Юлии с двоюродной сестрой Викторией. На записи женщина, представившаяся Юлией Скрипаль, говорит, что состояние ее отца «нормальное». Телеканал подчеркнул, что подтвердить подлинность записи не может, отметив при этом, что аудио предоставлено Викторией Скрипаль.
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