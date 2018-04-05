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Юлия Скрипаль заявила об улучшении своего состояния
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Юлия Скрипаль заявила об улучшении своего состояния 

РИА Новости 1 час назад
РИА НОВОСТИ. ЮЛИЯ СКРИПАЛЬ: «Я ОЧНУЛАСЬ НЕДЕЛЮ НАЗАД, СИЛЫ ПРИБЫВАЮТ С КАЖДЫМ ДНЕМ» — ЗАЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕДАННОЕ ПОЛИЦИЕЙ БРИТАНИИ
РИА Новости: последние новости
Путин отклонил идею оценки работы губернаторов по видеозаписям Позиция России по "делу Скрипаля" подтверждена документами, заявил Яковенко Китай призвал отказаться от мышления холодной войны из-за "дела Скрипаля"
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