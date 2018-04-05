Виктория Скрипаль ждет британской визы в Москве почти два дня 

ЛОНДОН, 5 апр — РИА Новости. Двоюродная сестра Юлии Скрипаль Виктория ждет британской визы в Москве почти два дня, посольство РФ в Лондоне надеется, что она получит ее как можно скорее, заявил посол России Александр Яковенко.
"Этот вопрос находится в руках британского правительства ", — сказал он в ходе пресс-конференции, добавив, что в некоторых случаях виза выдается в течение 24 часов.
"Она по-прежнему ожидает, в течение двух дней уже", — отметил посол, выразив надежду на то, что виза будет выдана как можно скорее.
Ранее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду на то, что посольство Британии в Москве оперативно выдаст визу родственнице Юлии Скрипаль, которая в настоящий момент оформляет документы для поездки. По информации Захаровой, в среду должны были быть оформлены необходимые документы и, возможно, выдана виза. Он подчеркнула, что в МИД РФ исходят из того, что это гуманитарная ситуация".
Работавший на британские спецслужбы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории минобороны Великобритании.