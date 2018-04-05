Посол заявил об отсутствии у России проблем со Скрипалями

"Надеюсь, что однажды Юлия сможет вернуться в Москву. У нее работа, квартира, она довольно состоятельная женщина, ее дела тут идут хорошо", — сказал Яковенко.

Он также ответил на вопрос о том, может ли отец Юлии Скрипаль также беспрепятственно вернуться в Россию.

"Что касается ее отца — пусть решает, оставаться ему в Британии или нет. У России нет возражений, нет проблем с ними", — заявил он.

Ранее Юлия Скрипаль назвала отравление себя и своего отца в Солсбери "дезориентирующим эпизодом".

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.