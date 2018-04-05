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Посол России: сотрудничаем с ФИФА, надеемся на приезд всех стран на ЧМ-2018
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Посол России: сотрудничаем с ФИФА, надеемся на приезд всех стран на ЧМ-2018 

Чемпионат.com 42 минуты назад
Посол России в Лондоне Александр Яковенко на пресс-конференции сообщил, что Россия сотрудничает с ФИФА по поводу участия всех стран, которые отобрались в финальную часть чемпионата мира 2018 года в России. «Что касается чемпионата мира, то мы ждём в гости всех. Мы сотрудничаем с ФИФА и рассчитываем на приезд всех сборных. Большая часть стран не поддерживает британское правительство и их союзников по НАТО и Евросоюзу. Поэтому к нам приедет весь мир. Если кто-то не приедет в Россию, то это будет их решение, но всех ждёт праздник спорта.
Уверен, что на чемпионате мира мы увидим очень хорошие результаты для всех нас. Для России это будет возможность продемонстрировать страну миру. Немногие в мире знают, что в прошлом месяце в России был запущен формат сотовой связи 5G, который в 10 раз быстрее, чем 4G. Надеемся, люди, которые приедут в Россию, увидят, что у нас достаточно высокий уровень технологий, вкусная кухня, хорошие условия размещения, что мы гостеприимная страна и к нам можно приезжать», — сказал посол.
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