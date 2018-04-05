Ещё
Посол назвал условия для признания Россией результатов расследования ОЗХО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посол назвал условия для признания Россией результатов расследования ОЗХО 

РИА Новости 1 час назад
ЛОНДОН, 5 апр — РИА Новости. Россия признает результаты расследования инцидента с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, проведенного силами ОЗХО, если они будут верифицированы международным сообществом, заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.
"Что касается результатов: конечно, мы их примем, но эти результаты должны быть подтверждены международным сообществом. Мы хотим увидеть, кто эти эксперты. На данный момент мы пока не знаем, кто они", — заявил Яковенко.
По его словам, РФ считает важным, чтобы в состав группы экспертов вошли представители разных стран.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.
В среду в Гааге состоялось заседание исполкома ОЗХО, на котором Россия представила совместный с Ираном и Китаем проект решения, предусматривающий совместное российско-британского расследование инцидента в Солсбери. Однако западные страны заблокировали его принятие.
РИА Новости: последние новости
Путин отклонил идею оценки работы губернаторов по видеозаписям Не только страны НАТО и ЕС должны расследовать дело Скрипаля, заявил посол Британия отказывается от контактов по делу Скрипаля, считает Захарова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль заговорила153
Войска ВВО подняты по тревоге126
«Крым захватим танками»387
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова130
В Подмосковье обвалились цены на дачи104
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение