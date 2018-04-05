Посол назвал условия для признания Россией результатов расследования ОЗХО

"Что касается результатов: конечно, мы их примем, но эти результаты должны быть подтверждены международным сообществом. Мы хотим увидеть, кто эти эксперты. На данный момент мы пока не знаем, кто они", — заявил Яковенко.

По его словам, РФ считает важным, чтобы в состав группы экспертов вошли представители разных стран.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.