Путин потребовал защитить границу РФ от террористов

Президент России Владимир Путин призвал использовать комплексный подход в нейтрализации рисков и угроз, касающихся пограничной безопасности.

Выступая на заседании Совета безопасности, он отметил, что "речь идет о надежной защите нашей территории от террористов и экстремистов, от транснациональной, трансграничной преступности, об активной работе по пресечению каналов наркотрафика, нелегальной миграции, контрабанды материальных и культурных ценностей, стратегического сырья и биоресурсов".

"Прежде всего, необходимо использовать комплексный подход в нейтрализации рисков и угроз, касающихся приграничной безопасности", — цитирует РИА Новости выступление главы государства.

Президент заявил, что граница остается передовым рубежом в обеспечении безопасности страны. "И наши действия, планы в этой сфере должны быть выверенными и эффективными, соответствовать современным и перспективным вызовам, задачам национального развития", — добавил он.