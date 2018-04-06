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Путин потребовал защитить границу РФ от террористов
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Путин потребовал защитить границу РФ от террористов 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин призвал использовать комплексный подход в нейтрализации рисков и угроз, касающихся пограничной безопасности.
Выступая на заседании Совета безопасности, он отметил, что "речь идет о надежной защите нашей территории от террористов и экстремистов, от транснациональной, трансграничной преступности, об активной работе по пресечению каналов наркотрафика, нелегальной миграции, контрабанды материальных и культурных ценностей, стратегического сырья и биоресурсов".
"Прежде всего, необходимо использовать комплексный подход в нейтрализации рисков и угроз, касающихся приграничной безопасности", — цитирует РИА Новости выступление главы государства.
Президент заявил, что граница остается передовым рубежом в обеспечении безопасности страны. "И наши действия, планы в этой сфере должны быть выверенными и эффективными, соответствовать современным и перспективным вызовам, задачам национального развития", — добавил он.
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