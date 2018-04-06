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Путин оценил роль деятелей искусства в обществе
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Путин оценил роль деятелей искусства в обществе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские деятели искусства тонко чувствуют нерв времени, понимают, что действительно полезно для людей и пробуждают в них желание созидать, обретать новые знания и высокие чувства, считает президент России Владимир Путин.
Путин вручает в Кремле премии в области литературы и искусства для детей и юношества.
"Дорогие друзья, вы представляете разные поколения деятелей искусства, в разные эпохи начинали свой творческий путь, но все вы одинаково тонко чувствуете нерв времени, понимаете, что действительно полезно, что важно для людей, и пробуждаете в них желание созидать, обретать новые знания, новые чувства, высокие чувства. И, кончено, всех вас объединяет вера в отечественную культуру, ее великая гуманитарная миссия, ее значимость для сбережения России, нашего народа. Вы служите культуре беззаветно и честно, и ваши блестящие достижения добавили ей очень много самобытных ярких граней и страниц", — сказал Путин.
Президент пожелал всем присутствующим новых творческих успехов и всего самого доброго.
Премия президента в области литературы и искусства присуждается с 2013 года. Учреждены три награды в размере 2,5 миллиона рублей каждая. За минувшие четыре года премии присуждены 14 деятелям литературы, изобразительного, музыкального, анимационного киноискусств и художественного образования из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Ярославля.
Церемония вручения должна была пройти еще 26 марта, но глава государства решил перенести мероприятие в связи с пожаром в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, в котором погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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