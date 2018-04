Российские дипломаты прокомментировали рост числа убийств в Лондоне

МОСКВА , 5 апр — РИА Новости . Российские дипломаты отреагировали на новость о росте числа убийств в Лондоне. Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter посольства России

"СМИ: плохие новости — в Лондоне выросло число убийств. Хорошие новости — Москва теперь безопаснее, чем Лондон", — говорится в сообщении посольства.

Media: Bad news — murder rate has risen in London. Good news — Moscow is now safer than London. pic.twitter.com/nknd35aNA6

— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 5 апреля 2018 г.