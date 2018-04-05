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Российские дипломаты прокомментировали рост числа убийств в Лондоне
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Российские дипломаты прокомментировали рост числа убийств в Лондоне 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российские дипломаты отреагировали на новость о росте числа убийств в Лондоне. Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter посольства России.
"СМИ: плохие новости — в Лондоне выросло число убийств. Хорошие новости — Москва теперь безопаснее, чем Лондон", — говорится в сообщении посольства.
Media: Bad news — murder rate has risen in London. Good news — Moscow is now safer than London. pic.twitter.com/nknd35aNA6
— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 5 апреля 2018 г.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
РИА Новости: последние новости
РФ готова сотрудничать с Британией по "делу Скрипаля", заявили в посольстве Путин отклонил идею оценки работы губернаторов по видеозаписям Глава МИД Эстонии сообщит о мерах против России из-за "дела Скрипаля"
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