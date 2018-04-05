Путин отказался оценивать губернаторов по улыбкам жителей

Выступая на заседании Госсовета, посвященного развитию конкуренции, Жириновский предложил главе государства:

«Дайте указание: веб-камеры стоят по всей стране, если хотите определить, хорошо ли работает губернатор, нужно делать снимки. Допустим, на завтра, 6 апреля, идут на работу… Посмотрите, где самые радостные лица, вот там хороший губернатор, а где самые мрачные, недовольные, раздраженные, злые — это самая лучшая оценка работы губернатора и мэра».

Политик указал, что «отчеты фальшивые и эти цифры» не нужны. «Пускай будет цифровая социология, пусть вам покажут, а то камеры работают только на уголовный розыск, пусть они на вас работают, чтобы вы видели, чего хотят наши граждане», — сказал Жириновский.

«Думаю, что если мы такие критерии введем, завтра все будут улыбаться, но вряд ли это отразит реальное состояние дел в экономике региона. Но за ваше предложение спасибо», — отреагировал Путин.