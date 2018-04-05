Ещё
Россия рассказала о признании выводов ОЗХО по делу Скрипаля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия рассказала о признании выводов ОЗХО по делу Скрипаля 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Москва признает результаты расследования Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отравленных в Великобритании. Об этом заявил российский посол в Лондоне Александр Яковенко.
«Что касается результатов: конечно, мы их примем, но эти результаты должны быть подтверждены международным сообществом. Мы хотим увидеть, кто эти эксперты», — заявил посол. Он отметил, что сейчас неизвестно, кто эти люди.
«Конечно, там должны быть русские, потому что мы сможем задать правильные вопросы. Но мы бы приветствовали и участие других стран, не только из числа стран НАТО и Евросоюза, но и Индии, Китая, Латинской Америки, Африки, там есть специалисты», — сказал он.
О необходимости участия Москвы вновь заявил также на своей пресс-конференции глава российского МИД Сергей Лавров. «Мы уже не раз говорили, что примем результаты любого расследования, в котором будем принимать равноправное участие, которое будет транспарентным, которое будет опираться на процедуры, зафиксированные в Конвенции о запрещении химического оружия, которое не будет секретным», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее стало известно, что специалистам химической лаборатории Портон-Даун в Великобритании не удалось доказать российское происхождение яда «Новичок», которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. Отмечалось, что эксперты вообще не смогли установить, откуда вещество появилось в Соединенном Королевстве.
Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в городе Солсбери 4 марта. Лондон возложил ответственность за покушение на Москву. Россия отрицает все обвинения. Из-за произошедшего Великобритания и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
 Ещё 21 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль заговорила248
Войска ВВО подняты по тревоге135
«Крым захватим танками»420
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова132
В Подмосковье обвалились цены на дачи107
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение