Россия рассказала о признании выводов ОЗХО по делу Скрипаля

«Что касается результатов: конечно, мы их примем, но эти результаты должны быть подтверждены международным сообществом. Мы хотим увидеть, кто эти эксперты», — заявил посол. Он отметил, что сейчас неизвестно, кто эти люди.

«Конечно, там должны быть русские, потому что мы сможем задать правильные вопросы. Но мы бы приветствовали и участие других стран, не только из числа стран НАТО Евросоюза , но и Индии, Китая , Латинской Америки, Африки, там есть специалисты», — сказал он.

О необходимости участия Москвы вновь заявил также на своей пресс-конференции глава российского МИД Сергей Лавров . «Мы уже не раз говорили, что примем результаты любого расследования, в котором будем принимать равноправное участие, которое будет транспарентным, которое будет опираться на процедуры, зафиксированные в Конвенции о запрещении химического оружия, которое не будет секретным», — приводит его слова РИА Новости

Ранее стало известно, что специалистам химической лаборатории Портон-Даун в Великобритании не удалось доказать российское происхождение яда «Новичок», которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль . Отмечалось, что эксперты вообще не смогли установить, откуда вещество появилось в Соединенном Королевстве.