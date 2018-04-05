Россия рассказала о признании выводов ОЗХО по делу Скрипаля 

Москва признает результаты расследования Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отравленных в Великобритании. Об этом заявил российский посол в Лондоне Александр Яковенко.
«Что касается результатов: конечно, мы их примем, но эти результаты должны быть подтверждены международным сообществом. Мы хотим увидеть, кто эти эксперты», — заявил посол. Он отметил, что сейчас неизвестно, кто эти люди.
«Конечно, там должны быть русские, потому что мы сможем задать правильные вопросы. Но мы бы приветствовали и участие других стран, не только из числа стран НАТО и Евросоюза, но и Индии, Китая, Латинской Америки, Африки, там есть специалисты», — сказал он.
О необходимости участия Москвы вновь заявил также на своей пресс-конференции глава российского МИД Сергей Лавров. «Мы уже не раз говорили, что примем результаты любого расследования, в котором будем принимать равноправное участие, которое будет транспарентным, которое будет опираться на процедуры, зафиксированные в Конвенции о запрещении химического оружия, которое не будет секретным», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее стало известно, что специалистам химической лаборатории Портон-Даун в Великобритании не удалось доказать российское происхождение яда «Новичок», которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. Отмечалось, что эксперты вообще не смогли установить, откуда вещество появилось в Соединенном Королевстве.
Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в городе Солсбери 4 марта. Лондон возложил ответственность за покушение на Москву. Россия отрицает все обвинения. Из-за произошедшего Великобритания и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.