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Посольство России прокомментировало публикации о «секретной лаборатории»
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Посольство России прокомментировало публикации о «секретной лаборатории» 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Depositphotos
Посольство России в Лондоне в своем твиттере прокомментировало публикацию в Times об обнаружении российской «секретной лаборатории», где якобы производилось вещество, которое было использовано при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
К сообщению, опубликованному посольством, прикреплен фрагмент статьи, авторы которой ссылаются на неназванные источники в силовых структурах и правительстве России.
"И на этот раз мы настолько уверены, что даже не пообещаем предоставить каких-либо доказательств!", — говорится в комментарии дипломатов к статье.
По данным газеты, специалисты якобы смогли установить источник вещества «при помощи научного анализа и информации разведки» спустя несколько дней после отравления Скрипалей в Солсбери. По их словам, речь идет о «секретной российской лаборатории».
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