Посольство России прокомментировало публикации о «секретной лаборатории»

Сергея Скрипаля. Посольство России в Лондоне в своем твиттере прокомментировало публикацию в Times об обнаружении российской «секретной лаборатории», где якобы производилось вещество, которое было использовано при отравлении бывшего полковника ГРУ

К сообщению, опубликованному посольством, прикреплен фрагмент статьи, авторы которой ссылаются на неназванные источники в силовых структурах и правительстве России

"И на этот раз мы настолько уверены, что даже не пообещаем предоставить каких-либо доказательств!", — говорится в комментарии дипломатов к статье.

По данным газеты, специалисты якобы смогли установить источник вещества «при помощи научного анализа и информации разведки» спустя несколько дней после отравления Скрипалей в Солсбери. По их словам, речь идет о «секретной российской лаборатории».