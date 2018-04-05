Посол: Москва не в курсе, чем Скрипаль занимался в Великобритании 

Российская сторона не в курсе, чем отравленный в Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль занимался в Великобритании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления посла РФ в Лондоне Александра Яковенко.
"Мы не имеем никакого представления об отношениях между Сергеем Скрипалем и секретной службой Ми-6, мы ничего не знаем. Мы обо всем узнали, только когда это трагическое происшествие произошло", — пояснил дипломат в ходе пресс-конференции.
Напомним, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были отравлены нервно-паралитическим веществом в Солсбери. Инцидент послужил поводом к дипломатическому скандалу между Лондоном и Москвой. Британская сторона возложила ответственность за случившееся на Россию. При этом РФ отрицает все обвинения в свой адрес и требует допустить российских экспертов к расследованию инцидента.