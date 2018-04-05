Ещё
Посол: Москва не в курсе, чем Скрипаль занимался в Великобритании
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посол: Москва не в курсе, чем Скрипаль занимался в Великобритании 

Российская Газета 39 минут назад
Фото: Российская Газета
Российская сторона не в курсе, чем отравленный в Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль занимался в Великобритании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления посла РФ в Лондоне Александра Яковенко.
"Мы не имеем никакого представления об отношениях между Сергеем Скрипалем и секретной службой Ми-6, мы ничего не знаем. Мы обо всем узнали, только когда это трагическое происшествие произошло", — пояснил дипломат в ходе пресс-конференции.
Напомним, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были отравлены нервно-паралитическим веществом в Солсбери. Инцидент послужил поводом к дипломатическому скандалу между Лондоном и Москвой. Британская сторона возложила ответственность за случившееся на Россию. При этом РФ отрицает все обвинения в свой адрес и требует допустить российских экспертов к расследованию инцидента.
"Дело Скрипаля" спровоцировало массовую высылку российских дипломатов из Соединенного Королевства, ряда стран Евросоюза, США, Канады, Австралии, Украины и Грузии.
Российская Газета: последние новости
Лондон передал Юлии Скрипаль предложение посольства РФ о помощи Лавров: Совбез ООН должен объективно рассмотреть "дело Скрипаля" Россию не уведомили о результатах исследования британской лаборатории
 Ещё 35 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль заговорила375
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус14
В России введут новую меру пресечения92
«Крым захватим танками»368
Войска ВВО подняты по тревоге99
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение