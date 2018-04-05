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Москва не уходит от контактов с Вашингтоном, заявил Лавров
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Юлия Скрипаль заговорила

Москва не уходит от контактов с Вашингтоном, заявил Лавров 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Москва не уходит от контактов с Вашингтоном, не существует какого-то другого рецепта, кроме диалога, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Мы от контактов не уходит, стараемся внести какую-то ясность. Тут кроме диалога никакого другого рецепта не существует", — заявил Лавров после переговоров с главой МИД Китая Ван И.
Ранее США выслали 60 российских дипломатов и закрыли консульство России в Сиэтле, выражая солидарность с Великобританией в связи с «делом Скрипаля». Россия ответила зеркальными мерами, объявив персона нон грата 60 дипломатов США и закрыв американское консульство в Санкт-Петербурге.
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