Лавров заявил о противоречивости в политике США на международной арене

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал действия США Сирии , заявив, что Москва отмечает противоречивость в политике Вашингтона на международной арене. «Мы не только в отношении того, какие функции США выполняют в Сирии, но и в отношении целого ряда других важных вопросов международной повестки дня, испытываем затруднение в понимании того, какие продвигаются цели. Хотя мы имеем свои оценки, свои предположения. Но, конечно, предпочли бы иметь чёткое изложение тех задач, которые США решают в том или ином районе мира, особенно в тех районах, где пересекаются интересы многих ключевых государств», — сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И, отвечая на вопрос корреспондента RT. При этом он добавил, что российская сторона отмечает противоречивость в политике Соединённых Штатов на международной арене. «Ни один из членов кабинета, отвечающих за внешние дела, даже год не проработал в должности своей, поэтому, наверное, вот такая смена поколений тоже каким-то образом сказывается на решениях, которые объявляются, и на том, в каком виде эти решения впоследствии начинают воплощаться в жизнь», — сказал Лавров. 3 апреля президент США Дональд Трамп заявил о планах вывести американские войска из Сирии.