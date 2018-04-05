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МИД Британии не увидел противоречий в словах Джонсона и заявлении «Портон-Даун»
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МИД Британии не увидел противоречий в словах Джонсона и заявлении «Портон-Даун» 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Британское внешнеполитическое ведомство заявило, что не видит противоречий в словах главы ведомства Бориса Джонсона и заявлении лаборатории «Портон-Даун».
«Министр иностранных дел [в интервью DW] ясно дал понять, что в «Портон-Дауне» уверены в том, что был использован «Новичок», и они подтвердили это. Далее он в том же самом интервью объясняет, почему, основываясь на данной информации, дополнительных разведданных и отсутствии альтернативных объяснений со стороны России, мы пришли к тому выводу, которого придерживаемся», — передает Deutsche Welle текст заявления МИД Британии.
«То, что министр сказал тогда, и то, что «Портон-Даун» заявил недавно, полностью соответствует тому, о чем мы говорим с самого начала», — сказано в заявлении.
При этом в британском МИД отметили, что это Россия якобы «выдвигает многочисленные версии событий и затуманивает правду».
Напомним, ранее из аккаунта британского МИД в Twitter удалили сообщение о якобы произведенном в России яде, которым был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. Это произошло после того, как эксперты британской лаборатории «Портон Даун» признали, что не нашли доказательств российского происхождения «Новичка».
В британском МИДе вынужденно заявили, что обвинения в адрес России в связи с делом Скрипаля основывались на предположениях. В ведомстве при этом настаивают на том, что заключения «Портон Даун» являются лишь частью разведданных, и якобы есть еще информация, которая будто бы подтверждает, что Россия произвела и хранила какое-то количество отравляющего газа.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала британской «пробиркой позора» удаленный Лондоном твит.
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