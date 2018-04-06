Виктория Скрипаль: Великобритания что-то скрывает

Двоюродная сестра отравленной в Лондоне Юлии Скрипаль Виктория прокомментировала отказ британских властей в выдаче ей визы для посещения родственницы.

"Я была в этом уверена. Вы все чего-то ожидали. Ну как какая [реакция]? Скрыть все детали", — сказала Виктория Скрипаль в эфире Sky News на просьбу рассказать, какую реакции вызвало у нее решение Лондона.

Ранее российский МИД призвал британских коллег объяснить причины, по которым они не пустили в страну Викторию Скрипаль.

"Мы настоятельно призываем Великобританию сделать официальное заявление, объясниться по поводу того, что происходит с визой для Виктории Скрипаль. Мы исходим из того, что, по крайней мере, из гуманитарных соображений Великобритания, официальные лица обязаны найти в себе силы и официально высказаться по поводу хотя бы этого аспекта", — сказала Захарова в телеэфире "Россия 24".

Кроме того, она назвала "абсурдом" слухи о том, что визу россиянке не дали из-за того, что "приезд Виктории Скрипаль организуется чуть ли не Кремлем".

О том, что Виктория Скрипаль намерена приехать в Лондон стало известно 30 марта. Она сообщила о таком желании в разговоре с представителями российского посольства в Лондоне, которые сообщило ей об улучшении состояния Юлии Скрипаль.