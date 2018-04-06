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Премьер Госсовета КНР посетит Россию
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Премьер Госсовета КНР посетит Россию 

Свободная пресса 19 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Ли Кэцян — премьер Госсовета Китая посетит Россию с официальным визитом в конце 2018 года.
Об этом рассказал журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим китайским коллегой Ван И.
По словам руководителя российского внешнеполитического ведомства премьер Госсовета КНР прибудет в нашу страну для участия в 23-й встрече глав правительств, а этому будет предшествовать заседание четырех профильных комиссий, передаёт ТАСС.
Кроме того, стороны обсудили график двусторонних политических контактов на высшем уровне.
Как подчеркнул Лавров, у лидеров двух государств будет возможность встречаться в течение года не только в России и Китае, но и на полях БРИКС, G20, АТЭС.
«В ходе встречи с мы также констатировали беспрецедентно высокий уровень российско-китайского всеобъемлющего партнерства и взаимодействия. Мощный импульс этому сотрудничеству придает регулярный, насыщенный диалог между нашими лидерами, — резюмировал глава МИД РФ.
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