Премьер Госсовета КНР посетит Россию

Ли Кэцян — премьер Госсовета Китая посетит Россию с официальным визитом в конце 2018 года.

По словам руководителя российского внешнеполитического ведомства премьер Госсовета КНР прибудет в нашу страну для участия в 23-й встрече глав правительств, а этому будет предшествовать заседание четырех профильных комиссий, передаёт ТАСС

Кроме того, стороны обсудили график двусторонних политических контактов на высшем уровне.

Как подчеркнул Лавров, у лидеров двух государств будет возможность встречаться в течение года не только в России и Китае , но и на полях БРИКС , G20, АТЭС

«В ходе встречи с мы также констатировали беспрецедентно высокий уровень российско-китайского всеобъемлющего партнерства и взаимодействия. Мощный импульс этому сотрудничеству придает регулярный, насыщенный диалог между нашими лидерами, — резюмировал глава МИД РФ.

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