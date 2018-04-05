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Глава МИД КНР пригласил Путина в Китай
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Глава МИД КНР пригласил Путина в Китай 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Китае ожидают президента России Владимира Путина с визитом в этом году, заявил министр иностранных дел Китая Ван И по итогам встречи в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Предполагается, что в этом году будет визит президента Путина в Китай, также будет ряд встреч на высшем уровне в ходе многосторонних и двусторонних мероприятий. Мы прилагаем общие усилия к организации важных контактов на высоком уровне и реализации договоренностей между лидерами", — заявил министр иностранных дел Китая.
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