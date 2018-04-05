СМИ рассказали подробности разговора дочери Скрипаля с сестрой

Такое мнение она высказала во время телефонного разговора, обнародованного в эфире телеканала «Россия 24». Ведущие телеканала оговорились, что у них нет доказательств подлинности записи, хотя она была предоставлена самой Викторией Скрипаль.

"Если я завтра получу визу, я к тебе в понедельник прилечу", — сказала в разговоре Виктория Скрипаль.

"Тебе визу никто не даст, Вика", — ответила Юлия.

"В общем, я тоже так думаю", — отреагировала Виктория.