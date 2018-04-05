СМИ рассказали подробности разговора дочери Скрипаля с сестрой 

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Юлия Скрипаль, которую вместе с отцом, экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем пытались отравить в британском Солсбери, считает, что ее двоюродной сестре Виктории не дадут визу в Великобританию.
Такое мнение она высказала во время телефонного разговора, обнародованного в эфире телеканала «Россия 24». Ведущие телеканала оговорились, что у них нет доказательств подлинности записи, хотя она была предоставлена самой Викторией Скрипаль.
"Если я завтра получу визу, я к тебе в понедельник прилечу", — сказала в разговоре Виктория Скрипаль.
"Тебе визу никто не даст, Вика", — ответила Юлия.
"В общем, я тоже так думаю", — отреагировала Виктория.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.