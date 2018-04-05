В МИД рассказали, при каком условии Россия примет результаты расследования дела Скрипаля 

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия примет любые результаты расследования по отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, если страна будет в нем участвовать, передает РИА «Новости».
"Мы примем результаты любого расследования, в котором мы будем принимать равноправное участие. Которое будет транспарентным (открытым — "Газета.Ru"), которое будет опираться на процедуры, зафиксированные в конвенции о запрещении химического оружия и которое не будет секретным, как сейчас пытаются наши британские коллеги поступать в отношении своего расследования", — сказал Лавров.
Ранее Лавров назвал дело Скрипаля неприкрытым глумлением над международным правом.
Власти Великобритании заявили, что к отравлению Скрипаля и его дочери в Солсбери причастна Россия. Российская сторона отрицает обвинения.