Путин пожурил госструктуры за притеснение малого бизнеса

«Отмечу, что государственные структуры и компании с госучастием занимают те ниши, где мог бы работать малый и средний бизнес, фактически вытесняют его с рынков, монополизируют эти рынки», — отметил президент страны во время заседания Госсовета России . По словам Путина, именно из-за этого идет процесс картелизации конкурентных сфер экономики.

«ФедералПресс» ранее писал: Америка введет санкции против близких к Путину олигархов, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп намерен поддерживать хорошие отношения с Россией.

Как стало известно, санкции начнут действовать сегодня, 5 апреля. Под них попадают бизнесмены из РФ, которых подозревают во вмешательстве в выборы США.