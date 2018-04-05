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Путин пожурил госструктуры за притеснение малого бизнеса
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Путин пожурил госструктуры за притеснение малого бизнеса 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
«Отмечу, что государственные структуры и компании с госучастием занимают те ниши, где мог бы работать малый и средний бизнес, фактически вытесняют его с рынков, монополизируют эти рынки», — отметил президент страны во время заседания Госсовета России. По словам Путина, именно из-за этого идет процесс картелизации конкурентных сфер экономики.
«ФедералПресс» ранее писал: Америка введет санкции против близких к Путину олигархов, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп намерен поддерживать хорошие отношения с Россией.
Как стало известно, санкции начнут действовать сегодня, 5 апреля. Под них попадают бизнесмены из РФ, которых подозревают во вмешательстве в выборы США.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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