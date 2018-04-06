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Путин проводит заседание Совета Безопасности России
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Путин проводит заседание Совета Безопасности России 

RT на русском 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Тема заседания: «Об основах государственной пограничной политики РФ и мерах по их реализации». RT ведёт прямую трансляцию.
RT на русском: последние новости
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