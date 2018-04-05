В ЕК не знают, могло ли вещество типа «Новичок» быть произведено в ЕС 

БРЮССЕЛЬ, 5 апр — РИА Новости Александр Шишло. Еврокомиссия не располагает какими-либо данными об отравляющих веществах типа «Новичок», которым, как утверждают в Лондоне, был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, а также возможностях его производства, в том числе в странах-членах Евросоюза, заявил представитель исполнительной коллегии ЕС Александр Винтерштайн.
"Еврокомиссия не располагает опытом экспертизы в этой области. Поэтому мы не можем давать этому оценку", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста в Брюсселе.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.
Президент России Владимир Путин заявил во вторник, что подобные отравляющие вещества могут производиться в 20 странах. Европейский специалист по химическому оружию Оливье Лепик в среду подтвердил, что ядовитое вещество, использовавшееся в Солсбери, могло быть произведено в целом ряде стран, в том числе в США, Великобритании и Франции.
Подробнее о нервно-паралитическом веществе А-234 читайте в справке РИА Новости >>