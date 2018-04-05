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В парламенте Крыма пригласили Гройсмана на полуостров
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Гройсмана пригласили в Крым посмотреть, как развивается полуостров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману стоит посетить с официальным визитом российский Крым, чтобы посмотреть, какие разительные изменения произошли на полуострове за последние годы, заявил вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов.
Ранее Гройсман заявил, что если бы Луганск, Донецк и Крым остались бы под контролем Киева, "они бы процветали".
"Премьер-министр Украины, наверное, не в курсе дел и не владеет ситуацией, что в Крыму делается. Крым действительно развивается, и не так, как это было при Украине, когда украинские олигархи и чиновники только и надеялись заполучить землю, санаторий или пансионат, причем за мизерные средства. Гройсману стоит посетить российский Крым. Он даже не может себе представить масштаба всех преобразований на полуострове за последние годы. Пусть посмотрит, что происходит в Крыму, в котором все везде строится, как раз-таки идет расцвет. Ему еще будет чему позавидовать и поучиться", — сказал РИА Новости Ильясов.
При этом вице-спикер расценил заявление Гройсмана как популизм. "Это очередной вброс, чтобы обратить на себя внимание. Очередное вранье и блеф, который употребляется периодически теми или иными украинскими чиновниками", — подчеркнул Ильясов.
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