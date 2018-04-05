Политолог разглядел в словах Джонсона желание выставить РФ в неприглядном свете 

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон делает все, чтобы выставить Россию в неприглядном свете, заявил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.
"Борис Джонсон сейчас пытается делать все для того, чтобы выставить в неприглядном свете абсолютно правильные и адекватные в рамках закона шаги нашего государства. Организация по запрещению химического оружия состоит из почти 50 стран, и только 14 согласились на объективное расследование. Подобного рода очернения нашего государства продолжатся. Это просто объективная реальность той информационной войны, в которой мы существуем", — сказал политолог в интервью RT.
Кроме того, Данюк усомнился в том, что большинство стран ОЗХО не знают о понятии «презумпция невиновности». Такие государства, по мнению политолога, «в рамках антироссийской риторики заявляют, что мы мешаем расследованию».
Также Данюк уверен, что в деле отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля нет объективности.
Ранее Джонсон заявил, что Россия пыталась скомпрометировать независимое расследование дела об отравлении Скрипаля, проводимое ОЗХО.
Инцидент произошел 4 марта в британском Солсбери. Лондон заявил, что Скрипаля отравили химическим оружием «Новичок», который якобы разработали в СССР. В происшествии Великобритания обвинила Россию. Москва опровергла все обвинения.
5 апреля министр иностранных дел Сергей Лавров назвал «дело Скрипалей» глумлением над международным правом. По мнению главы МИД, государства организуют грубые политические провокации для демонизации России.