Политолог разглядел в словах Джонсона желание выставить РФ в неприглядном свете

"Борис Джонсон сейчас пытается делать все для того, чтобы выставить в неприглядном свете абсолютно правильные и адекватные в рамках закона шаги нашего государства. Организация по запрещению химического оружия состоит из почти 50 стран, и только 14 согласились на объективное расследование. Подобного рода очернения нашего государства продолжатся. Это просто объективная реальность той информационной войны, в которой мы существуем", — сказал политолог в интервью RT.

Кроме того, Данюк усомнился в том, что большинство стран ОЗХО не знают о понятии «презумпция невиновности». Такие государства, по мнению политолога, «в рамках антироссийской риторики заявляют, что мы мешаем расследованию».

Ранее Джонсон заявил, что Россия пыталась скомпрометировать независимое расследование дела об отравлении Скрипаля, проводимое ОЗХО.

Инцидент произошел 4 марта в британском Солсбери. Лондон заявил, что Скрипаля отравили химическим оружием «Новичок», который якобы разработали в СССР. В происшествии Великобритания обвинила Россию. Москва опровергла все обвинения.