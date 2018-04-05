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Лавров оценил роль тандема Москвы и Пекина
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Лавров: тандем Москвы и Пекина стал важнейшим стабилизирующим фактором для всего мира 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудничество России и Китая стало важнейшим фактором, обеспечивающим стабильность на международной арене. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в начале встречи с министром иностранных дел Китая Ван И.
"Российско-китайские отношения в течение трех десятилетий характеризуются небывалой динамикой. Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие с КНР — приоритет внешней политики России и, думаю, как отмечали наши лидеры неоднократно, российско-китайское сотрудничество — образец взаимоотношений между крупными державами", — сказал он.
"Российско-китайский тандем — один из важнейших стабилизирующих факторов в мировых делах", — подчеркнул Лавров.
Глава МИД РФ добавил, что 2017 год был отмечен укреплением всего комплекса российско-китайских связей. "Наши отношения носят глобальный и подлинно стратегический характер, — продолжил он. — Москва и Пекин показывают пример взвешенного, ответственного подхода к решению актуальных международных проблем, эффективно сотрудничают в различных международных форматах, прежде всего в ООН, а также в ШОС, БРИКС, G20, Восточноазиатских саммитах, Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии и других форматах".
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