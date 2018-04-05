Лавров отметил всеобъемлющий уровень отношений с Китаем

"Российско-китайские отношения в течение трех десятилетий характеризуются небывалой динамикой, всеобъемлющим партнерством и стратегическим взаимодействием", — сказал Лавров на переговорах в Москве.

Он напомнил об интенсивном графике встреч глав государств. По словам Лаврова, «отношения носят глобальный и подлинно стратегический характер».