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Лавров отметил всеобъемлющий уровень отношений с Китаем
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Лавров отметил всеобъемлющий уровень отношений с Китаем 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с китайским коллегой Ван И, заявил о стратегическом и всеобъемлющем характере отношений двух стран.
"Российско-китайские отношения в течение трех десятилетий характеризуются небывалой динамикой, всеобъемлющим партнерством и стратегическим взаимодействием", — сказал Лавров на переговорах в Москве.
Он напомнил об интенсивном графике встреч глав государств. По словам Лаврова, «отношения носят глобальный и подлинно стратегический характер».
"Москва и Пекин показывают пример взвешенного, ответственного подхода к решению актуальных международных проблем, эффективно сотрудничают в различных многосторонних форматах, прежде всего в ООН, ШОС, БРИКС, «группе 20», АТЭС, восточно-азиатских саммитах", — пояснил он.
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