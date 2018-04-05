Украина обвинила РФ в организации теракта в Киеве

СБУ обвинила Генштаб России в организации теракта в Киеве

Ранее глава СБУ Василий Грицак заявил о раскрытии дела о теракте, в котором пострадал Мосийчук. В Киеве при резонансных происшествиях регулярно заявляют о "российском следе". В Москве эти заявления называют абсурдными. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине , там сразу обвиняют Россию ".

"Организатор преступления — неустановленное лицо мужского пола, представитель главного управления генерального штаба Вооруженных сил РФ, который прибыл из РФ на Украину, где находился в период с 9 сентября по 11 сентября 2017 и с 10 октября по 15 октября 2017 года", — сообщил заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко на брифинге в четверг.

При этом, по словам Кононенко, всего на сегодняшний день в этом деле есть четыре фигуранта, кроме гражданина РФ это три украинца, личности которых установлены. Двое из них, по версии следствия, являются непосредственными исполнителями теракта, сейчас они скрываются от украинского правосудия на территории России, а еще один — является пособником в организации преступления, задержан и находится под стражей.

Представитель прокуратуры сообщил, что все трое украинцев на сегодня имеют официальный статус подозреваемых. В частности, задержанному фигуранту дела инкриминируют "пособничество в теракте, которое привело к гибели людей", и "незаконное хранение и производство взрывных устройств". Двум другим украинцам заочно присвоен статус подозреваемых по статьям "посягательство на жизнь общественного деятеля", "террористический акт" и "незаконное хранение оружия", они объявлены в розыск. Следствие будет обращаться к РФ по поводу выдачи фигурантов дела Украине для привлечения к уголовной ответственности.

Заместитель прокурора Киева не назвал конкретных мотивов совершения преступления, однако на уточняющий вопрос, был ли он направлен конкретно против Мосийчука отметил, что "с учетом полученной информации, именно Мосийчук был им нужен".