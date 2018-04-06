В США объяснили введение санкций против российских бизнесменов

Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что новые санкции против российских бизнесменов объясняются тем, что они помогали правительству России . Об этом сообщает РИА «Новости».

"Они получили большие выгоды от работы с режимом (президента России Владимира ) Путина и играют ключевую роль в продвижении злонамеренной повестки дня Кремля… Российские олигархи и элита, которые получают выгоды от коррумпированной системы, больше не смогут расширяться на последствиях дестабилизирующих действий своего правительства", — сказал представитель администрации.

Ранее чиновник американской администрации сообщил, что введенные санкции против российских граждан и компаний не направлены против народа России

Он также добавил, что санкции США являются ответом на «дестабилизирующее поведение России».

Как стало известно, США внесли в список санкций 38 российских бизнесменов и 15 компаний.