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В США объяснили введение санкций против российских бизнесменов
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В США объяснили введение санкций против российских бизнесменов 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что новые санкции против российских бизнесменов объясняются тем, что они помогали правительству России. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Они получили большие выгоды от работы с режимом (президента России Владимира) Путина и играют ключевую роль в продвижении злонамеренной повестки дня Кремля… Российские олигархи и элита, которые получают выгоды от коррумпированной системы, больше не смогут расширяться на последствиях дестабилизирующих действий своего правительства", — сказал представитель администрации.
Ранее чиновник американской администрации сообщил, что введенные санкции против российских граждан и компаний не направлены против народа России.
Он также добавил, что санкции США являются ответом на «дестабилизирующее поведение России».
Как стало известно, США внесли в список санкций 38 российских бизнесменов и 15 компаний.
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