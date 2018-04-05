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В Кремле пообещали защитить моряков «Норда»
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В Кремле пообещали защитить моряков «Норда» 

Рамблер 1 час назад
Фото: Государственная пограничная служба Украины / dpsu.gov.ua
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти России будут отстаивать интересы моряков задержанного Украиной судна «Норд». Об этом сообщает ТАСС.
Песков подчеркнул, что защищать россиян Москва будет в рамках международного законодательства.
«Москва была и остается стороной, приверженной духу и букве международного права. Во всех наших действиях мы исходим только из этого», — заверил он, добавив, что ситуацией активно занимаются в МИД РФ.
Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно «Норд», шедшее под флагом России. На его борту находится экипаж из десяти человек.
«Норд» остановили в 15 милях от Обиточной косы (песчаная коса на северном берегу Азовского моря). В ходе проверки выяснилось, что судно зарегистрировано на территории Крыма. У всех членов экипажа были российские паспорта. Пограничники сочли, что члены команды нарушили порядок выезда с полуострова. Судно вместе с командой на борту отконвоировали в порт Бердянска, затем украинский суд арестовал «Норд».
Позже спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, Украина будет «немедленно реагировать на нарушения порядка входа и выхода» всех судов с территории Крыма.
Управление ФСБ по Крыму возбудило дело по статье 211 УК РФ (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава). Управление Росрыболовства создало на Азовском море опергруппу, чтобы не допустить «пиратских действий» со стороны Украины.
 Ещё 20 источников 
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