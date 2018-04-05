В Кремле пообещали защитить моряков «Норда»

Песков подчеркнул, что защищать россиян Москва будет в рамках международного законодательства.

«Москва была и остается стороной, приверженной духу и букве международного права. Во всех наших действиях мы исходим только из этого», — заверил он, добавив, что ситуацией активно занимаются в МИД РФ.

Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно «Норд», шедшее под флагом России. На его борту находится экипаж из десяти человек.

«Норд» остановили в 15 милях от Обиточной косы (песчаная коса на северном берегу Азовского моря). В ходе проверки выяснилось, что судно зарегистрировано на территории Крыма . У всех членов экипажа были российские паспорта. Пограничники сочли, что члены команды нарушили порядок выезда с полуострова. Судно вместе с командой на борту отконвоировали в порт Бердянска , затем украинский суд арестовал «Норд».

Позже спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, Украина будет «немедленно реагировать на нарушения порядка входа и выхода» всех судов с территории Крыма.