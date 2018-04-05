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Крутских: диалог РФ и США по кибербезопасности не прерывался, это постоянный процесс
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Крутских: диалог РФ и США по кибербезопасности не прерывался, это постоянный процесс 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Диалог Москвы и Вашингтона по информационной безопасности не прерывался, это постоянный процесс, однако он осложняется из-за внутренней ситуации в США. Об этом заявил в четверг ТАСС спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям Андрей Крутских на площадке дискуссионного клуба «Валдай».
"Это постоянный процесс, он приобретает различные формы. Переговоры, попытки его наладить идут на постоянной основе, это рутинная работа МИД", — сказал он.
Крутских не дал прямого ответа на вопрос о том, готовятся ли российско-американские консультации по вопросам безопасности в киберпространстве, которые должны были состояться в Женеве в конце февраля, но были отменены по инициативе США. «Подготовка встреч — это перманентная работа дипломатов и экспертов», — отметил он.
"Сейчас с американцами это стало сложнее из-за их внутренней неразберихи, из-за их внутреннего перетягивания каната", — подчеркнул спецпредставитель президента.
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