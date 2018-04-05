Крутских: диалог РФ и США по кибербезопасности не прерывался, это постоянный процесс

"Это постоянный процесс, он приобретает различные формы. Переговоры, попытки его наладить идут на постоянной основе, это рутинная работа МИД ", — сказал он.

Крутских не дал прямого ответа на вопрос о том, готовятся ли российско-американские консультации по вопросам безопасности в киберпространстве, которые должны были состояться в Женеве в конце февраля, но были отменены по инициативе США. «Подготовка встреч — это перманентная работа дипломатов и экспертов», — отметил он.

"Сейчас с американцами это стало сложнее из-за их внутренней неразберихи, из-за их внутреннего перетягивания каната", — подчеркнул спецпредставитель президента.