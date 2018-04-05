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США ответят за отказ от консультаций по кибербезопасности, заявили в Кремле
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США ответят за отказ от консультаций по кибербезопасности, заявили в Кремле 

РИА Новости 1 час назад
США ПРИДЕТСЯ ОТВЕТИТЬ ЗА ХАМСКИЙ ОТКАЗ ОТ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ПРОЙТИ В ЖЕНЕВЕ — СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ
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