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США ответят за отказ от консультаций по кибербезопасности, заявили в Кремле
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США ответят за отказ от консультаций по кибербезопасности, заявили в Кремле
РИА Новости
1 час назад
Комментарии
США
ПРИДЕТСЯ ОТВЕТИТЬ ЗА ХАМСКИЙ ОТКАЗ ОТ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ПРОЙТИ В ЖЕНЕВЕ — СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ
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