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Кремль рассказал о форме присутствия РФ в Донбассе
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Кремль рассказал о форме присутствия России в Донбассе и на Украине 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия присутствует в Донбассе и на Украине только в виде своих симпатий к жителям региона и украинскому народу, никакого иного присутствия нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Россия не пришла на Донбасс, это, безусловно, личная точка зрения», — передает РИА «Новости» слова Пескова, прокомментировавшего заявление премьер-министра ДНР Александра Бородая, который в интервью изданию «Украина.ру» заявил, что Россия в ДНР «пришла всерьез и надолго».
«Вы знаете, что Россия присутствует на Донбассе, да и на Украине тоже, в виде своих симпатий — как к жителям Донбасса, так и к украинскому народу. Никакого иного присутствия там нет», — отметил пресс-секретарь российского лидера.
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