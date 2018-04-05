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Новые санкции в отношении России не смогут нанести ущерб бизнесу, заявил Гутенёв
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Новые санкции в отношении России не смогут нанести ущерб бизнесу, заявил Гутенёв 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Новые санкции, которые могут ввести в отношении России страны Запада, не смогут нанести серьёзного ущерба для российского бизнеса и инвестиционного климата. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенёв, передаёт РИА «Новости».
«Очередная порция санкций вряд ли нанесёт какой-то существенный ущерб. Нам необходимо включать все имеющиеся юридические механизмы в соответствии с международным правом, чтобы их оспаривать», — сказал Гутенёв.
Ранее СМИ сообщили, что США могут 5 апреля ввести новые санкции в отношении российских бизнесменов за якобы имевшее место вмешательство в выборы президента Америки в 2016 году.
По словам Гутенёва, необходимо принять все возможные меры в правовом поле и в СМИ, чтобы информировать население России и других стран о позиции РФ.
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