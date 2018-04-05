Новые санкции в отношении России не смогут нанести ущерб бизнесу, заявил Гутенёв

«Очередная порция санкций вряд ли нанесёт какой-то существенный ущерб. Нам необходимо включать все имеющиеся юридические механизмы в соответствии с международным правом, чтобы их оспаривать», — сказал Гутенёв.

Ранее СМИ сообщили, что США могут 5 апреля ввести новые санкции в отношении российских бизнесменов за якобы имевшее место вмешательство в выборы президента Америки в 2016 году.

По словам Гутенёва, необходимо принять все возможные меры в правовом поле и в СМИ, чтобы информировать население России и других стран о позиции РФ.