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Путин и Роухани обсудили нежелательность отхода от договоренностей по ИЯП
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Путин и Роухани обсудили нежелательность отхода от договоренностей по ИЯП 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
ПУТИН И РОУХАНИ ОБСУЖДАЛИ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ ОТХОДА ОТ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ ПО ЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЕ ИРАНА — ПЕСКОВ
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