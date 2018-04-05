Песков прокомментировал арест на Украине судна «Норд»

Москва продолжит защищать интересы хозяйствующих субъектов, относящихся к юрисдикции России

"Москва была и остается стороной, приверженной духу и букве международного права, и во всех наших действиях мы исходим только из этого", — пояснил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Безусловно, российская сторона продолжит защищать интересы всех субъектов, которые имеют отношение к российской юрисдикции", — заметил представитель Кремля.

Песков также сказал, что этим вопросом активно занимается МИД и переадресовал дальнейшие расспросы в это ведомство.