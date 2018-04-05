Ещё
Песков прокомментировал арест на Украине судна «Норд»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков прокомментировал арест на Украине судна «Норд» 

Российская Газета 58 минут назад
Фото: Российская Газета
Москва продолжит защищать интересы хозяйствующих субъектов, относящихся к юрисдикции России.
"Москва была и остается стороной, приверженной духу и букве международного права, и во всех наших действиях мы исходим только из этого", — пояснил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, российская сторона продолжит защищать интересы всех субъектов, которые имеют отношение к российской юрисдикции", — заметил представитель Кремля.
Песков также сказал, что этим вопросом активно занимается МИД и переадресовал дальнейшие расспросы в это ведомство.
Напомним, что на прошлой неделе украинские пограничники задержали в Азовском море рыболовецкое судно «Норд». У десяти членов экипажа — российские паспорта, выданные в Керчи. На судно наложили арест.
Российская Газета: последние новости
МИД: Россия пока не собирается назначать постпреда при НАТО Врио губернатора Кузбасса назначен Сергей Цивилев Пушков прокомментировал версию об отравлении Скрипаля гречкой
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова79
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма119
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции222
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»544
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании98
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
06:15
Лавров сравнил Запад со Страной чудес
Политика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение