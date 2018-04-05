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В Кремле ответили на сообщения о новых санкциях США
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В Кремле ответили на сообщения о новых санкциях США 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ждут официальных заявлений по поводу санкций США против российских бизнесменов. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Пескова, российские власти не могут руководствоваться информацией, появившейся в СМИ.
Ранее Reuters сообщило со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, что США на этой неделе планируют ввести санкции в отношении российских бизнесменов, обвинив их во вмешательстве в американские выборы.
Два неназванных собеседника агентства заявили, что о введении ограничительных мер будет объявлено 5 апреля.
По данным The Washington Post, под санкции могут попасть как минимум шесть бизнесменов из «кремлевского доклада».
15 марта США расширили черный список в рамках закона «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) и включили в него 14 физических лиц и одну организацию. До этого в список попали 13 российских граждан, в том числе бизнесмен Евгений Пригожин, и три компании.
Раздел 241 CAATSA посвящен подготовке «кремлевского доклада» о близких к руководству России чиновниках и бизнесменах. Сообщалось, что в «кремлевском докладе» в итоге могут оказаться 50 человек, которым грозят санкции — заморозка зарубежных счетов и активов, а также запрет на въезд в США.
Пятого апреля СМИ сообщили о допросе в США двух российских бизнесменов по делу о вмешательстве в президентские выборы. Им якобы задавали вопросы о спонсировании предвыборной кампании Дональда Трампа.
 Ещё 2 источника 
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