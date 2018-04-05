В Кремле ответили на сообщения о новых санкциях США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ждут официальных заявлений по поводу санкций США против российских бизнесменов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, российские власти не могут руководствоваться информацией, появившейся в СМИ.

Ранее Reuters сообщило со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, что США на этой неделе планируют ввести санкции в отношении российских бизнесменов, обвинив их во вмешательстве в американские выборы.

Два неназванных собеседника агентства заявили, что о введении ограничительных мер будет объявлено 5 апреля.

По данным The Washington Post, под санкции могут попасть как минимум шесть бизнесменов из «кремлевского доклада».

15 марта США расширили черный список в рамках закона «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) и включили в него 14 физических лиц и одну организацию. До этого в список попали 13 российских граждан, в том числе бизнесмен Евгений Пригожин , и три компании.

Раздел 241 CAATSA посвящен подготовке «кремлевского доклада» о близких к руководству России чиновниках и бизнесменах. Сообщалось, что в «кремлевском докладе» в итоге могут оказаться 50 человек, которым грозят санкции — заморозка зарубежных счетов и активов, а также запрет на въезд в США.