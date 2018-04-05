Российские олигархи попадут под санкции США 

США планируют ввести санкции против российских бизнесменов за предполагаемое вмешательство в американские выборы.
По информации The Washington Post, санкции затронут как минимум шесть крупных предпринимателей, которых подозревают во вмешательстве в выборы США 2016 года. Вменять ограничения будут с помощью закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций», принятого в прошлом году.
Минфин не уточняет имена попавших под ограничения бизнесменов. Отмечается, что санкции введут в отношении олигархов из «кремлевского доклада», приближенных к Владимиру Путину и правительству России. В Минфине и Белом доме США не стали сообщать, когда они планируют вводить данные меры против российских предпринимателей.
Ранее, 15 марта, США в очередной раз расширили санкционные списки против России. Штрафные санкции носят преимущественно персональный характер. Под новые ограничения попали 14 человек, которых обвинили по статье «сговор против США» и «мошенничество». В санкционный список включили предпринимателей, журналистов, программистов и политиков. Также под ограничения попало одно учреждение Российской Федерации. Решение было принято с учетом требований Акта противодействия противникам США из-за санкций (CAATSA).
Напомним, что в конце января этого года Минфин США опубликовал так называемый «кремлевский доклад» — список российских чиновников, политиков и бизнесменов, приближенных к президенту России. В перечень США включили 114 парламентариев, чиновников и глав госкомпаний, а также 96 олигархов.